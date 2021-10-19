МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисные сборы. Они будут оплачиваться пользователями. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Как пишет издание, сервисные сборы уже появились у "Ситимобила". В начале октября о введении сборов объявила и "Яндекс.Еда", а в мае — Delivery Club. Как отмечают в компаниях, "сервисный сбор необходим для того, чтобы поддерживать качество услуг на должном уровне, а также инвестировать в развитие продукта". Apple выпустила в продажу тряпку за две тысячи рублей

В пресс-службе "Ситимобил" "Коммерсанту" объяснили, что сбор никак не отразится на доходах водителей. Они подчеркнули, что аналогичный сбор уже есть как у зарубежных, так и у российских сервисов такси (Lyft, Uber и "Яндекс Go"). "Сбор в размере 1-4,5 рублей будет включен в стоимость поездки, и это решение было необходимо в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру. Полученные средства будут направлены на развитие сервиса", — отметили в пресс-службе.