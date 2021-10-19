МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю зафиксировано на 15,5% больше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей неделе. Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19

"За прошедшую неделю зарегистрировано 222 тысячи 241 случай заболевания, и это на 15,5% выше, чем на сороковой неделе. В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она также добавила, что эпидемиологическая ситуация в связи с COVID не позволяет раскачиваться и долго принимать решения о новых мерах. В течение последних пяти недель увеличивается доля случаев COVID, которые регистрируют в столичных городах, отметила она.

Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, также заявила Попова.

"Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и приниятия необходимых мер", — сказала Попова.