МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID в Москве выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю. Он отметил, что история прошлого года повторяется.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия", — написал он в своем блоге.