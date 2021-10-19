ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — ПРАЙМ. Новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать более заразным, чем штамм "дельта", был обнаружен у ребенка, вернувшегося из-за границы в Израиль, сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на минздрав страны. Силуанов рассказал, сколько Россия ежедневно тратит на борьбу с COVID

"Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона", — сообщается в публикации.

Отмечается, что ребенок после возвращения из-за границы находился в изоляции и ни с кем не контактировал.

Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении нового варианта коронавируса. Это вариант AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта", полагают эксперты из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона. Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.

Ученые предполагают, что этот вариант был недавно обнаружен и может являться причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Он уже фиксируется при 10% случаев заражения в стране, и его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.