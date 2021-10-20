МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Почти половина россиян поддерживает идею создания в России полностью автономного сегмента интернета, при этом три четверти граждан не представляют свою жизнь без сети, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Интернет-холдинг Mail.ru Group меняет название на VK

"Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и еще 31% — скорее поддерживают. Однако 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 22% — резко отрицательно", — выяснили аналитики.

По данным исследования, сегодня лишь 2% россиян вообще не пользуются интернетом, при этом 73% опрошенных заявили, что не могут жить без "глобальной паутины".

Две трети опрошенных (66%) считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%).

По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Только 3% граждан поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.

Банк "Открытие" проводил исследование 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.