МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Самый надежный способ повысить доходы, по мнению большинства россиян – больше и лучше работать, при этом уже почти 40% из них верят, что могут повысить свое благосостояние с помощью инвестиций на фондовом рынке, говорится в исследовании "Сбер Управление Активами", с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперт оценил совокупное богатство российских миллиардеров

"Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%)", — говорится в документе. В возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса верят 44,8% участников исследования, а в инвестиции на фондовом рынке — 38,6%. "Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми", – отмечают аналитики.

Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения. Респонденты могли дать множественный ответ на предложенные вопросы.

"Доля россиян, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году заметно увеличилась", – говорится в документе. Так, по данным аналогичного исследования, проведенного в 2019 году, такого мнения придерживалось только 26,6% участников, а в 2020 году — 29,5%.

"Эти данные, разумеется, не означают, что половина страны уже инвестирует, ведь между желанием и его осуществлением всегда есть дистанция: людям нужно всесторонне изучить вопрос, чтобы принять взвешенное решение", — прокомментировал РИА Новости вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов. При этом он выразил уверенность, что постепенно на фондовый рынок будет приходить все больше россиян.

Молодые люди наиболее готовы рассматривать инвестиции в качестве способа повышения дохода: об этом заявили 57,9% участников исследования в возрасте от 18 до 30 лет. В возрасте 40‒50 лет таких оказалось 44%. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.

"Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону", – говорится в документе.