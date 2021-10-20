МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Исследование, которое провели ученые из Университета Дьюка (США), показало, что у беременных и кормящих женщин после первой дозы вакцины от COVID-19 падает иммунитет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, передает Lenta.ru. На Камчатке расширили список отраслей, где обязательна вакцинация

Как свидетельствуют материалы исследования, после первой дозы вакцины компании Moderna и препарата от фирм Pfizer и BioNTech у беременных и кормящих женщин возникли проблемы — снизился титр антител и ослаб иммунный ответ в сравнении с небеременными. При этом отмечается, что после прохождения всех этапов вакцинации различия между небеременными, кормящими и беременными женщинами оказались минимальными. Более того, у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток, отвечающих, помимо прочего, за работу врожденного иммунитета.

Все участвовавшие в исследовании кормящие и беременные вакцинировались в последнем триместре. Ученые считают, что это обстоятельство могло повлиять на сниженный иммунный ответ после первой дозы. «Данные результаты подразумевают, что вакцинация на более ранних стадиях беременности и бустерная доза позднее помогут максимизировать передачу антител через плаценту и грудное молоко», — объяснили ученые.