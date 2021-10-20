МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Эпидситуация с COVID и другими вирусами в России усложняется, рост идет более месяца, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова предложила новые антикоронавирусные меры

"Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", — рассказала она на совещании у президента России Владимира Путина.

Голикова отмечает, что такие высокие цифры обусловлены распространением инфекции по всей территории России.

"Это особенность этого подъема заболеваемости, в отличие от предыдущего сезона и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения", — добавила она.

Вице-премьер также заявила, что в 35 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, рост наблюдается во всех возрастных группах.