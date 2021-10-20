МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что предварительная оценка "Спутника V" входит в финальную стадию, группа инспекторов вскоре посетит Россию, сообщается в Twitter вакцины. Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID в России

"ВОЗ подтвердила, что предквалификационный отбор "Спутник V" идет полным ходом и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по Спутник V", — говорится в сообщении.

Также в РФПИ рассчитывают, что ВОЗ одобрит российскую вакцину в ближайшие пару месяцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"ВОЗ только что объявила, что они возобновляют свое рассмотрение "Спутник V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.