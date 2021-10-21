МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Появление новых штаммов коронавируса неизбежно, его мутации могут иметь различную направленность, причем не обязательно они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", рассказал в эфире радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко. В РФПИ ожидают, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в ближайшие месяцы

"Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов. Во-вторых, потому что увеличиваются объем и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции", — отметил ученый.

При этом, по его словам, новые модификации могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения. "На эволюцию вируса повлиять невозможно так же, как, например, нельзя предотвратить извержение вулкана или катастрофические наводнения", – пояснил он.

По словам Бутенко, пандемия, несмотря на все ее негативные последствия, – "это не апокалипсис", и уже есть предпосылки к улучшению ситуации, на что во многом влияет вакцинация.

"Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть – приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета. Вакцинация имеет большое значение, и там, где она проводится в достаточно больших масштабах, ситуация принципиально улучшается", – отметил Бутенко.

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