МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Члены нижней палаты парламента России Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сделать ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета, пишет "Коммерсант".

По мнению парламентариев, необходимо дать россиянам возможность бесплатно сделать тест при первых признаках ОРВИ.

Помимо этого, депутаты просят помочь работодателям наладить систему тестирования на предприятиях.

В настоящее время в России бесплатное тестирование — сфера ответственности регионов и бизнеса. Они, по мнению авторов инициативы, не могут позволить себе подобные траты.

Депутаты в своем обращении пишут, что "одной из причин неконтролируемого роста" числа инфицированных является неспособность системы здравоохранения эффективно прерывать цепочки распространения вируса.

В качестве примера они привели ситуацию, что во многих регионах отсутствует возможность массово тестировать людей с признаками респираторной инфекции.

В итоге граждане с симптомами ОРВИ вынуждены обращаться в перегруженные медучреждения.