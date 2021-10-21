МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Новый максимум зарегистрированных за сутки случаев в России составил 36 339, за время пандемии в стране зафиксировано 8 131 164 случая заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. ЕС может вынести решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3230 (8,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в России зарегистрированы уже 8 131 164 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,45%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Подмосковье (2318).

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 24, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,19%, 2. Камчатский край — 0,2%, 3. Магаданская область, Сахалинская область — 0,21%", — добавляет Оперштаб.

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек.

В частности, в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 68, Краснодарском крае — 41.

За сутки в России выписаны 25 895 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 091 607 человек, в том числе в Москве за сутки выписано 4272 человека, в Санкт-Петербурге — 2987, в Подмосковье — 1994.