МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министерство просвещения намерено сделать в России неделю с 30 октября по 7 ноября каникулярной, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику… Никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями", — отмечается в тексте.

У большинства школьников в стране, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на эти нерабочие дни, у них заканчивается первая четверть.

Однако есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. В таких школах по графику неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в этом случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

"В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ", — поясняет ведомство.

Что касается детских садов, то Минпросвещения поручило организовать дежурные группы в детских садах на нерабочие дни 30 октября — 7 ноября.

"Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", — говорится в сообщении.