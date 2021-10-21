МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Во время нерабочих дней транспорт Москвы будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Власти сообщили об усилении контроля ограничений по COVID в транспорте

"Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все предписания Роспотребнадзора продолжат выполняться, будет проводиться усиленная дезинфекция транспорта и всех поверхностей.

"Очень просим вас не ездить по городу без крайней необходимости — сейчас это особенно важно. Проведите эти дни на свежем воздухе, в парке возле дома или на даче, а затем город сможет вернуться к обычной жизни. Если ехать всё-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте маски и перчатки и обрабатывайте руки санитайзерами", — дополняется в сообщении.