МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Максимум новых случаев COVID-19 выявлен за сутки в РФ, он составил 37 141, за всю пандемию в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,46%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Подмосковье (2428).

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 8166, 2. Санкт-Петербург — 3233, 3. Московская область — 2428", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области — 22, Ненецком автономном округе — 18, Чукотском автономном округе — 16.

За сутки в России выписаны 25 453 человека после COVID-19, за все время — 7 117 060, в том числе в Москве за стуки выписаны 4162 человека, Санкт-Петербурге — 3123, Подмосковье — 2116.

Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в РФ, он составил 1064 случаев, за пандемию в стране умерли 228 453 человека с этим заболеванием.

В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 67, Краснодарском крае — 40.