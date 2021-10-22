МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. За неделю с 15 по 22 октября эпидситуация по COVID ухудшилась в 14 регионах России, заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. В Кремле прокомментировали новые антиковидные меры

Это следует из тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф.

"Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах", — отметила Голикова. Она добавила, что оперштаб призывает учитывать данные тепловой карты тех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней.

Голикова также заявила, что наилучшей защитой от инфекции является вакцинация, которая проводится в России бесплатно.