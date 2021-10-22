МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, там не будет ущерба доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 1". Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID в 14 регионах России

"Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счёт федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров — это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счёт сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее. При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссёров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан", — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что QR-коды вводятся не только на период нерабочих дней.

"Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочий дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями", — добавил Собянин.