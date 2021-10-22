МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На период нерабочих дней у 90% детей в Москве будут каникулы, однако они могут начаться и раньше, с 25 октября, по согласованию со школой, заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID в 14 регионах России

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с Управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", — сообщили в департаменте.