МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID, заявили в пресс-службе ведомства. Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID в 14 регионах России

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")",- говорится в сообщении.

Взаимодействие двух вакцин было изучено в доклинических исследованиях, уточнили в пресс-службе, добавив, что исследования показали отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.

Также в ведомстве рассказали, что при одновременной вакцинации препараты будут вводиться в разные части тела, например, в правое и левое плечо.