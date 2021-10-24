МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. С ноября некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Это касается тех, кому исполнилось 80 лет, тех, кто вышел на пенсию летом, также прибавку к пенсии получат бывшие летчики и шахтеры. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По ее словам, повышение пенсии в России можно разделить на плановое и внеплановое. "Плановые повышения и перерасчеты заложены в бюджет и закреплены бюджетным законодательством. Внеплановые выплаты и повышения происходят в случаях, когда необходимо срочно реализовать меры социальной поддержки населения пенсионного возраста", — уточняет эксперт. ПФР будет информировать ряд россиян о положенных ежемесячных выплатах

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счёт в месяце, следующим за месяцем дня рождения. По словам эксперта, решение осуществить выплаты пенсионерам носит характер внеплановых выплат.

"Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», — говорит Григорьева. После получения информации об этом факте пенсионный фонд проведёт такой перерасчёт, но на это понадобится не менее 3-4 месяцев.

Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших лётчиков и шахтёров, указывает эксперт. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста. До 30 апреля лётчики получали 12475.83 рублей, а шахтёры — 3852.36 руб. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.