В России планируют установить слежку за курильщиками
RT: В России хотят создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах, планируется создать в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Платформу "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).
Согласно информации RT, система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.
"Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", — отметили в пресс-службе организации.
Предполагается, что подобные функции должны стать частью уже существующей системы видеоаналитики, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.
RT добавляет, что система применима в парках, а также на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.
https://1prime.ru/society/20211024/835023971.html
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