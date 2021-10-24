МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Казань и Сочи назвали наиболее бюджетными направлениями для отдыха на новогодние каникулы. Рейтинг из 10 бюджетных направлений на Новый год составили специалисты сервиса OneTwoTrip на базе анализа стоимости авиабилетов в одну сторону в период с 30 декабря по 9 января, сообщает RT.

Так, например, билеты на самолет из Москвы в Петербург на Новый год обойдутся в 1250 рублей и выше, в зависимости от опций, в Сочи — 1300 рублей, в Казань — 1500 рублей. Биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

Помимо этого, в десятку лидеров попал новогодний отдых во Владикавказе, куда билет из Москвы будет стоить от 1900 рублей, в Уфе, Ставрополе и Ульяновске — от 2000 рублей, на 100 рублей дороже — в Калининграде и Петрозаводске.

В Краснодар и Минеральные Воды на праздники можно прилететь за 2200 рублей. В Оренбург — от 2400 рублей, в Пермь — от 2500 рублей, а в Махачкалу и Астрахань — от 2600 рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга топ-10 выгодных направлений возглавляет Москва — билеты от 1250 рублей, Брянск — 2500 рублей, Сочи или Калининград — от 3300 рублей. Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде можно провести, прилетев в город за 3450 рублей, в Казани и Тюмени — за 3500 рублей.

В десятке лидирующих по выгоде направлений вылета из Петербурга также Пермь, Уфа или Минеральные Воды — стоимость билетов от 3700 рублей. В Киров можно отправиться за 3750 рублей, во Владикавказ или Чебоксары — за 3780 рублей. В Архангельск — за 3800 рублей, в Ставрополь — за 4000 рублей.