МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. По итогам третьего квартала нынешнего года медианные зарплаты в России увеличились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру». Более половины россиян считает, что их зарплата не поспевает за инфляцией

Медианная зарплата отражает заработную плату среднестатистического российского работника: 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого показателя, 50% — выше.

Как показало исследование, сильнее всего этот показатель вырос в IT и связи (13,5%), финансах и страховании (13,1%), торговле (12,9%), гостиничном бизнесе и общепите (12,8%), строительстве (12,5%), а также в добывающих отраслях (10,7%), аграрном секторе (10,3%), обрабатывающих производствах (10%), транспортировке и хранении (9,5%), госуправлении (8,8%).

Меньше других медианная зарплата выросла в образовании (6,4%), а в здравоохранении показатель снизился на 0,9%. При этом отмечается, что в этих секторах доходы значительно увеличились за время пандемии коронавируса, поэтому в третьем квартале сравнение с прошлым годом выглядит менее выигрышно.