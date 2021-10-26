МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми

"Главным аргументом в пользу безналичных платежей для россиян стало удобство — об этом заявили 96% опрошенных. На втором месте в списке причин — гигиена (37%), а на третьем — безопасность (31%). Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков — это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы", — выяснили аналитики.

Согласно исследованию, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы, в основном для снятия и внесения наличных, в то время как каждый десятый опрошенный заявил, что не расплачивается наличными в повседневной жизни.

"Банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка", — уточнили аналитики.

В рамках исследования в октябре 2021 года были опрошены около 2 000 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и других российских городов.