Эксперт Лукацкий: нужно перезвонить, если вам звонят со знакомого номера с подозрительной просьбой
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники научились маскировать свой настоящий номер. О том, как следует реагировать на звонок якобы от "родственника", который просит денег, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
Эксперт рассказал, что, звоня своей потенциальной жертве, злоумышленник порой может использовать специальное приложение для подмены исходящего номера. В зависимости от схемы обмана мошенник может обращаться к собеседнику как от имени знакомого, так и от лица сотрудника банка. Поскольку персональные данные абонентов время от времени попадают в интернет, злоумышленники могут использовать в качестве исходящих номеров контакты из телефонных книжек своих "клиентов", отметил Лукацкий.
"Когда мы отправляем бумажное письмо по почте, то мы можем указать абсолютно любой адрес отправителя. С телефонами сейчас происходит нечто похожее. Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой", — предупредил эксперт.
По словам Лукацкого, определить, что со знакомого номера звонит посторонний человек, довольно сложно, однако он дал совет, как нужно действовать, если собеседник обращается к вам с подозрительной просьбой.
"По сути, у нас остается один вариант. Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно", — подытожил Лукацкий.
https://1prime.ru/society/20211026/835039493.html