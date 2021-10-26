МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники научились маскировать свой настоящий номер. О том, как следует реагировать на звонок якобы от "родственника", который просит денег, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Эксперт рассказал, что, звоня своей потенциальной жертве, злоумышленник порой может использовать специальное приложение для подмены исходящего номера. В зависимости от схемы обмана мошенник может обращаться к собеседнику как от имени знакомого, так и от лица сотрудника банка. Поскольку персональные данные абонентов время от времени попадают в интернет, злоумышленники могут использовать в качестве исходящих номеров контакты из телефонных книжек своих "клиентов", отметил Лукацкий. Россиянам рассказали, куда полететь на Новый год за две тысячи рублей

"Когда мы отправляем бумажное письмо по почте, то мы можем указать абсолютно любой адрес отправителя. С телефонами сейчас происходит нечто похожее. Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой", — предупредил эксперт.

По словам Лукацкого, определить, что со знакомого номера звонит посторонний человек, довольно сложно, однако он дал совет, как нужно действовать, если собеседник обращается к вам с подозрительной просьбой.

"По сути, у нас остается один вариант. Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно", — подытожил Лукацкий.