МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Период обращения за выплатой в 10 тысяч рублей к началу учебного года завершается в России. В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что принимают заявления от семей с детьми школьного возраста до конца октября. Подавляющее большинство родителей детей 6-17 лет уже получили выплаты к новому учебному году в августе, но у многих семей позже появилось право на выплату. Сейчас эти семьи могут обратиться в ПФР, чтобы получить причитающиеся деньги.

По заявлению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители свыше 20 миллионов детей — 98% всех, кому положена эта меры поддержки.

При этом он отметил, что все заявления на выплаты "обрабатываются в кратчайшие сроки… обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года".

В ПФР напомнили, что заявление принимается через портал госуслуг или клиентскую службу фонда.