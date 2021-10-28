МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Вакцина от COVID для детей "Спутник V" формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет, сообщает пресс-служба мэра Москвы, ссылаясь на результаты первого этапа исследований. Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от коронавируса

Сейчас в Москве проходит исследование безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" для детей. В первом этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. Также объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.

"Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.

Сейчас исследователи проводят предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования.