С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — ПРАЙМ. Использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничивается, отменять льготный проезд не планируется, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Петербурге нет. В нерабочие дни он (транспорт) будет ходить в штатном режиме по графику выходного дня", — сказал он в эфире телеканала "78".

"Отмены льготного проезда, закрытия станций метро, роста тарифов (на проезд в общественном транспорте — ред.) не будет", — пообещал Беглов.