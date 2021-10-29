МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Исследование показало, как нерабочие дни сказались на планах россиян

"28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга", — сообщили в "Столото".

Там добавили, что участвовать в лотереях мужчина начал почти десять лет назад, зарегистрировавшись на сайте распространителя.

"Интересно, что это не первый удачный тираж счастливчика. Год назад он выиграл в "Русское лото" приз эквивалентом 600 тысяч рублей. Символично, что оба выигрыша участника приходятся на один и тот же месяц", — отметили в "Столото".

"Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать — это подарок судьбы", — рассказывает победитель.

Он намерен на выигранные деньги купить отдельное жильё сыновьям, дорогостоящее программное обеспечение, заняться здоровьем, порадовать подарками жену и близких.

"Обязательно пожертвую средства на благотворительность. Дальше буду тратить деньги на семейные нужды", — добавил мультимиллионер.