МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. На настоящий момент в России выявлены уже 5 случаев варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2, помимо уже трех известных, еще два обнаружены в Татарстане, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В России новый максимум смертей от COVID-19 - 1 163

"На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", — сказал Хафизов журналистам.

Он уточнил, что институтами Роспотребнадзора и других ведомств продолжается работа по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.