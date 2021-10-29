МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Необходимости закрывать российские границы из-за COVID-19 сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Основное распространение COVID-19 идет внутри России, это не завозные случаи, добавила она.
https://1prime.ru/society/20211029/835075805.html
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