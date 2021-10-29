МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Необходимости закрывать российские границы из-за COVID-19 сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Росстат оценил смертность от коронавируса в сентябре

"На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Основное распространение COVID-19 идет внутри России, это не завозные случаи, добавила она.