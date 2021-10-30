ВЛАДИМИР, 30 окт — ПРАЙМ. Скорость вакцинации от коронавируса в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID

"Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы", — сказал Мурашко журналистам.

К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, добавил он.

"Фраза — "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент, поэтому нужно подходить уже сегодня к этому вопросу как к обязательной необходимости. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — сказал Мурашко.