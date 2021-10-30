ВЛАДИМИР, 30 окт — ПРАЙМ. Скорость вакцинации от коронавируса в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы", — сказал Мурашко журналистам.

К вакцинации от коронавируса нужно подходить как к обязательной необходимости, добавил он.

"Фраза — "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент, поэтому нужно подходить уже сегодня к этому вопросу как к обязательной необходимости. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — сказал Мурашко.