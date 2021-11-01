МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. ПЦР-тест на коронавирус даст более точный результат, если мазок сдать с первого по пятый день заболевания, рассказал в беседе с URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние

"Когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала. С первого по пятый день обычно концентрация настолько масштабна, что иногда к ПЦР-тестированию пациенту даже не нужно особо готовиться, то есть сдавать мазок натощак или через три-четыре часа после еды", — сказал Токарев.

По его словам, среди пациентов порой встречаются сверхраспространители возбудителя COVID-19, у которых концентрация вируса всегда предельно высока. "Есть супер-спредеры, сверхраспространители, у которых выделение вируса повышается буквально в тысячи раз. Таких людей не так много, но вирус у них будет выявлен в любом случае", — подчеркнул доктор наук.

При этом, добавил он, встречается и обратное — на поздних стадиях инфекционного процесса в носоглотке концентрация может быть настолько мала, что пациент уже может погибать на реанимационной койке, а тест при этом будет показывать отрицательный результат. "Вирус в этом случае уже сделал свое дело, запустил в легких цитокиновый шторм, а в носу ему больше делать нечего", — подчеркнул Токарев.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева согласилась, что при явной кинической картине ПЦР-тестирование покажет точный результат. "Когда человек явно болеет по всей клинической картине, то анализ покажет положительный результат. Если же картина более-менее смазана и заболевание длится уже восьмой-девятый день, то COVID-19 можно не поймать. Активно вирус выделяется на протяжении десяти дней", — отметила она.

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