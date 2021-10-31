Академик РАН Покровский: намеренное заражение коронавирусной инфекцией — пережиток древних подходов
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Намеренное заражение коронавирусной инфекцией — пережиток древних подходов к профилактике и лечению заболеваний, рассказал в эфире радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Вадим Покровский.
Речь идет о ряде ставших достоянием общественности случаях, когда люди намеренно заражают себя и других инфекцией — это может закончиться реанимацией и даже смертью.
По словам академика, подобное встречалось в предыдущие столетия, когда детей заражали разными инфекциями, потому что считалось, что дети легче переносят эти болезни. "Конечно, все зависит от того, какая инфекция. И, конечно, вакцинация всегда будет предпочтительным и более легким способом получить иммунитет. Болезнь – это опасно", – сказал он.
Намеренное заражение людей коронавирусной инфекцией должно наказываться по закону, уверен эпидемиолог.
"Здесь может применяться закон о преднамеренном распространении инфекционных болезней. Тут вполне может сработать действующее уголовное законодательство. Это будет зависеть от активности прокуратуры, других надзорных служб, в частности, Роспотребнадзора", — отметил Покровский.
По его словам, если будет подана соответствующая жалоба в судебные органы, они должны будут рассмотреть, нет ли здесь, в каком-нибудь конкретном случае заражения COVID-19, нарушения закона.
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