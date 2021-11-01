МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Москва возглавила рейтинг самых дорогих мегаполисов России. Об этом сообщается на сайте портала SuperJob по итогам опроса экономически активного населения страны.

В опросе приняли участие жители 16 городов-миллионников. Выяснилось, что москвичи чаще других называют свой город дорогим — 64% столичных жителей высказали такое мнение. В пятерку дорогих также попали Уфа (высокую стоимость проживания в городе отметили 60% опрошенных), Казань (58%), Краснодар (57%) и Ростов-на-Дону (54%). Россияне массово устремились на отдых в одной популярной пляжной стране

Помимо этого в топ-10 рейтинга оказались (помимо вышеперечисленных городов) Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Омск. Самым недорогим среди 16 миллионников признан Челябинск — всего 28% его жителей считают город недешевым.

Резиденты большинства мегаполисов сообщили, что самое дорогое в их городах — это жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на транспорте, бензин, питание в кафе и ресторанах.