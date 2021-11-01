МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Иностранные граждане в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября смогут посещать подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи при предъявлении отрицательного ПЦР-теста в бумажной форме. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкультуры.
ПЦР-тест должен быть сделан за сутки до посещения учреждения, уточняется в сообщении.
Напомним, что в России на период нерабочей недели будут закрыты федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев.
https://1prime.ru/society/20211101/835094157.html
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