МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Иностранные граждане в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября смогут посещать подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи при предъявлении отрицательного ПЦР-теста в бумажной форме. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкультуры. Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

ПЦР-тест должен быть сделан за сутки до посещения учреждения, уточняется в сообщении.

Напомним, что в России на период нерабочей недели будут закрыты федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев.