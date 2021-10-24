МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В России на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев, об этом сообщается на сайте кабмина РФ. Врач дал совет россиянам, от чего стоит отказаться в нерабочие дни

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", — говорится в сообщении.

В пятницу 22 октября правительство России обсудило реализацию указа президента РФ от 20 октября "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года".

Отмечается, что организации, оказывающие медицинскую помощь, сохранят круглосуточный режим работы.