МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пик активности телефонных мошенников, представляющихся силовиками, зафиксирован в России осенью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls. Эксперт рассказал, что делать, если мошенники звонят со знакомого номера

"В сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции", — пишет издание.

Отмечается, что весной в "Лаборатории Касперского" уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.

"На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам", — приводит газета слова аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.

По его словам, мошенники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственные ФИО и данные подставного удостоверение сотрудника полиции.

Отмечается, что мошенники чаще всего убеждают человека, что некто подделал его документы и пытается снять все деньги со счета в банке. Обычно преступники выясняют, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные, затем вынуждают его назвать конфиденциальную информацию и код из СМС с подтверждением перевода денег на счет злоумышленника или самостоятельно перечислить их на якобы безопасный счет.