МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Доходы более трети россиян стабильны и не зависят от введения нерабочих дней, сказано в исследовании МФК "Займер" (Robocash Group), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.

"Среди опрошенных 37,4% легко переживут карантин, поскольку их доходы стабильны и не зависят от таких факторов, как, например, локдаун. Еще 21% респондентов в случае введения режима самоограничения наметили план, как благополучно избежать материальных затруднений в этот период: 14% собираются брать деньги взаймы и вернуть их после стабилизации доходов, а 7% намерены тратить свои сбережения или обратиться за помощью к близким", — говорится в исследовании.

Социальные меры поддержки от государства помогут избежать возможных трудностей каждому седьмому россиянину, а 27,4% затруднились ответить, как изменится их финансовое положение при ограничениях, так как предпочитают решать проблемы по мере их поступления.

Поскольку значительная часть населения уже привита, вероятность дополнительных ограничений и следующих за ними экономических потрясений невелика, делятся прогнозом аналитики МФК "Займер". "В целом, финансовое будущее для 72% населения является относительно прозрачным, и это хороший признак. Весной 2020 года в условиях локдауна и полной неопределенности потребительская активность россиян резко снизилась, что оказало дополнительное давление на экономику", — добавляют в исследовании.

В рамках исследования специалисты МФК "Займер" опросили с 27 по 29 октября около 1000 совершеннолетних граждан, проживающих во всех регионах Российской Федерации.