МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Многие россияне верят в приметы, связанные с деньгами, например, в красный кошелек, притягивающий богатство, или в денежное дерево, выяснили аналитики Райффайзенбанка. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, сколько россиян верят в приметы на работе

"В силу красного кошелька и денежного дерева (то, что они притягивают богатство) верят и проверяли на себе – 8% и 11% опрошенных соответственно. Россияне также обращают внимание на фазу Луны перед началом нового дела или выходом на новую работу (17%), перед тем, как взять в долг, и особенно у банка (выход на ипотечную сделку или подписание кредитного договора, 12% респондентов) или покупкой акций (2%)", — выяснили авторы исследования.

По их данным, каждый десятый опрошенный россиянин хотя бы раз в жизни принимал инвестиционное решение, основываясь на сне, который увидел накануне, почти в половине случаев (49%) это было решение о покупке акций.

Согласно исследованию, только 43% россиян признались, что считают себя суеверными, при этом хотя бы раз услугами гадалки пользовалась четверть всех опрошенных, 18% обращались к астрологу и 12% к экстрасенсу. Главная причина обращения к сверхсилам – поправить дела в любви и отношениях (37%), вторая по значимости – здоровье (20%), и только 15% подобного рода запросов связаны с финансовым положением. Чаще всего респонденты находили нужные контакты у родных или друзей (58%) либо в социальной сети Instagram (17%), а 8% сказали, что доверились контекстной рекламе в интернете.

Интересно, что 61% опрошенных уверены, что не сталкивались с мошенничеством в этой сфере, а 21% участников исследования затруднились с ответом. Более половины обманутых респондентов (67%) потеряли на таких услугах до 5 тысяч рублей, а 15% — до 10 тысяч рублей.

Представители компании опросили более тысячи жителей семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Возраст 65% респондентов составил 25-45 лет. Соотношение мужчин и женщин: 43% и 57% соответственно.