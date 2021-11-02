МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Почти 56% россиян формируют сбережения на образование детей, при этом 77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей – оплатой обучения в ВУЗе или затратами на репетиторов, говорится в исследовании аналитиков холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россияне стали реже занимать деньги на образование

"77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей – оплатой обучения в ВУЗе или затратами на репетиторов. В отдельных регионах этот показатель даже превышает общероссийские данные – так, о необходимости инвестировать в образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев. При этом, формировать сбережения для этих целей начали чуть больше половины россиян — 56%", — отмечается там же.

Точно не планируют дополнительных затрат на образование детей 20% жителей Москвы, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Самые ответственные родители проживают в Ростовской (67% уже копят средства на эти цели), Новосибирской (66%), Челябинской (62%) и Волгоградской (61%) областях, а также в Москве (60%), подсчитали аналитики.

Одним из наиболее распространенных способов формировать сбережения для образования детей, помимо классических самостоятельных накоплений или банковских вкладов, является накопительное страхование жизни – об этом заявили 17% россиян, говорится в исследовании.

Так, в Москве уже оформили или планируют оформить НСЖ для ребенка 28% родителей, в Пермском крае этот показатель составляет 23%, в Новосибирской области 20%, в Ростовской области 19%, Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане по 18%, указывается там же.

"Накопительное страхование жизни – достаточно гибкий финансовый инструмент, позволяющий не только обеспечить страхователя и его ребенка финансовой защитой на случай проблем со здоровьем, но и сформировать дополнительные сбережения на различные цели, включая образование детей, не перегружая при этом семейный бюджет", — прокомментировал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин

"Многие россияне не могут себе позволить отложить значимую сумму в короткий срок, а полис НСЖ дает возможность копить постепенно, в течение нескольких лет. Для сравнения, стоимость 1 года обучения в престижном столичном ВУЗе может достигать полугодового среднего заработка, а стандартные взносы по НСЖ не превышают 4% годового дохода", — добавил он.