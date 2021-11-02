МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Коми, Приамурье и Ульяновская область не исключили продления нерабочих дней после 7 ноября, сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Минздрав сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов

Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября в ходе заседания оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба. По его словам, ситуация с COVID-19 в Коми напряженная, идет постоянный прирост заболевших. При этом Уйба добавил, что нерабочие дни оказывают значительное негативное влияние на экономику региона.

Решение о продлении нерабочих дней в Амурской области после 7 ноября будет приниматься исходя из ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов. Он подчеркнул необходимость разорвать цепочки общения и снизить темпы распространения COVID-19.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также допустил продление нерабочих дней, если не удастся сбить всплеск заболеваемости коронавирусом.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.