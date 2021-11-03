МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В марте 2022 года намечено опубликовать пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы, сообщают "Известия" со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития. Корректировки будут произведены в соответствии с изменениями методов расчета. Росстат заявил о сокращении реального размера пенсии россиян

В Росстате заявляют, что теперь при оценке платных услуг будут учитываться ряд новых источников информации: доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие во время пандемии — в частности, курьерская доставка, каршеринг и другие.

Вместе с тем с будущего года планируется начать учитывать данные об услугах в сфере IT (онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища).

Также в Росстате сообщили, что в методике оценки доходов и расходов граждан планируется расширить список наблюдаемых источников. При расчете трат будут учитываться данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — данные Банка России о перемещении средств на брокерских счетах физлиц.

В 2019 году Росстат уже менял методику расчета доходов и расходов, добавив в оценку поступлений показатели оплаты труда получающих зарплаты «в конверте», наемных работников у физлиц и ИП, а также оклады в иностранной валюте. При расчете же расходов тогда начали учитывать траты на покупку товаров вне торговых сетей, оплату услуг посредников при купле-продаже и сдаче в аренду недвижимости, а также арендную плату за жилье.