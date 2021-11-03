МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пересесть на экотранспорт готов каждый четвертый житель России, чуть больше половины готовы поменять свой автомобиль на более экологичный, говорится в исследовании сервиса СберАвто, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Дерипаска посоветовал не спешить покупать электромобиль

"Сейчас 27% респондентов рассматривают для себя возможность пересесть на экотранспорт, а 53% готовы сменить авто на более экологичное при появлении соответствующей инфраструктуры. Наиболее перспективными автолюбители считают электрический (41%) и гибридный (37%) двигатели, интерес к водородному варианту проявили только 9% респондентов", — говорится в исследовании.

Каждый десятый автовладелец готов поменять машину на бензине или дизеле на экологичную только в случае, если другие автомобили вообще перестанут производить, еще 10% ни при каких условиях не рассматривают переход на экотранспорт.

Среди преимуществ экологически чистых автомобилей перед классическими российские автолюбители выделяют существенную экономию на заправке или подзарядке (58%), отсутствие вреда для экологии (49%), более простое обслуживание (44%), и то, что экотранспорт более современный и "умный" (37%).

"Среди ключевых недостатков называются слабо развитая инфраструктура для зарядки и заправки (71%), малое количество специализирующихся на данных авто СТО (52%), слишком малый запас хода у существующих на рынке моделей (51%) и их дороговизна (46%). Лишь 31% респондентов считает, что экологически чистый транспорт не приспособлен к российским климатическим или дорожным условиям (в вопросах был доступен множественный выбор)", — отмечается в исследовании.

Почти все опрошенные верят в массовый переход на авто с экологически чистыми типами привода в ближайшие 20 лет, 12% не верят, что такие автомобили приживутся в России.

Чтобы простимулировать спрос на экотранспорт, местным властям нужно увеличить количество зарядных станций на улицах крупных городов, считают 63% опрошенных. Среди других способов повысить спрос на "зеленые" виды транспорта респонденты выделили отмену транспортного налога на часть экотранспорта в некоторых регионах (60%), стимулирование перехода производителей на локальное производство экологически чистых автомобилей (50%), введение государственных субсидий на покупку экологичного транспорта (64%), полную отмену транспортного налога на весь экотранспорт во всех регионах (52%). Чуть больше половины выступили за обязательную установку управляющими компаниями специальных зарядок или заправок в общественных местах, а 46% — за появление более доступных моделей, добавляют эксперты.

Исследование составлено на основе опроса 3500 российских автолюбителей.