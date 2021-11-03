МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Власти Курганской области допускают продление нерабочих дней еще на неделю, сообщил губернатор Вадим Шумков. Три региона допустили продление нерабочих дней после 7 ноября

Ранее такую возможность рассматривали также Коми, Приамурье и Ульяновская область.

Напомним, что Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.