МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эффект от нерабочих дней станет ясен в конце следующей недели. В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

"Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается", — заявил градоначальник телеканалу "Россия 1".

Ежесуточно выявляется около 6 тысяч заболевших COVID, динамика по заболеваемости и госпитализации стабилизировалась, отметил он.

"Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, — это непростая мера, но она того стоит", — добавил Собянин.

Он также рассказал, что в Москве прививку двумя компонентами сделали уже около 4,5 миллиона человек, и динамика вакцинации неплохая.