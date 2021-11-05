МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Генпрокуратура США просит американский суд отказать топ-менеджеру российской компании "Новатэк" Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения, следует из судебных материалов. Джитвэй заявил, что уладил предъявленные ему налоговые претензии

Джитвэй, которого обвиняют в крупном уклонении от налогов, добивается уменьшения суммы залога, отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране.

"Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде", — сказано в позиции обвинения.

Прокуратура добавила, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают "значительный риск" побега Джитвэя, который, согласно документу, в момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 миллиона долларов и паспортом России — страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.

Обвинения в адрес заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" связаны с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Сам Джитвэй доказывает, что урегулировал все налоговые претензии со стороны властей США, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.

Джитвэй был освобожден до суда под залог в 80 миллионов долларов, обязательство соблюдать комендантский час и находиться под электронным наблюдением.