МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишут "Известия".

"Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным", — заявил Прайс, добавив, что Вашингтон рассчитывает наладить такой же диалог и с Пекином.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в российско-американских отношениях за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги — страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

В то же время замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США "любых шагов" в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по этой теме с администрацией президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия-США.