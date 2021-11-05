МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Японское правительство планирует выделить по 100 тысяч йен (877 долларов) на каждого ребенка до 18 лет в виде помощи в связи с пандемией COVID-19, сообщает газета "Иомиури". Банк Японии понизил прогнозы по основным экономическим показателям

Предполагается, что кабмин примет соответствующее решение 19 ноября.

Мера должна распространиться на всех детей от младенчества до последнего класса старшей школы, а также на юношей и девушек до 18 лет, включая работающих, — в целом около 20 миллионов человек. На эти цели из бюджета будет выделено 2 триллиона йен (17,5 миллиарда долларов).

Основанием для принятия этой меры послужили предвыборные обещания партнера Либерально-демократической партии по правящей коалиции партии Комэйто. В преддверии выборов премьер-министр Японии Фумио Кисида также говорил от имени ЛДП о планах принять до конца года масштабный пакет мер по поддержке экономики.