Японское правительство намерено выделить по 877 долларов на каждого ребенка в связи с пандемией
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Японское правительство планирует выделить по 100 тысяч йен (877 долларов) на каждого ребенка до 18 лет в виде помощи в связи с пандемией COVID-19, сообщает газета "Иомиури".
Предполагается, что кабмин примет соответствующее решение 19 ноября.
Мера должна распространиться на всех детей от младенчества до последнего класса старшей школы, а также на юношей и девушек до 18 лет, включая работающих, — в целом около 20 миллионов человек. На эти цели из бюджета будет выделено 2 триллиона йен (17,5 миллиарда долларов).
Основанием для принятия этой меры послужили предвыборные обещания партнера Либерально-демократической партии по правящей коалиции партии Комэйто. В преддверии выборов премьер-министр Японии Фумио Кисида также говорил от имени ЛДП о планах принять до конца года масштабный пакет мер по поддержке экономики.