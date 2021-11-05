МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На руднике "Интернациональный" в Якутии произошло обрушение породы, пострадал один человек, погибших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Обрушение породы произошло на угольном разрезе на Сахалине

В сообщении говорится, что в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об обрушении породы на блоке №11 рудника "Интернациональный" в городе Мирный.

К месту аварии незамедлительно направились спасатели филиала Якутского военизированного горноспасательного отряда и третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС.

Как выяснилось, в результате обрушения, случившегося в ходе горнопроходческих работ, одному человеку придавило ноги. Его подняли на поверхность и передали медикам.

Также сообщается, что работники выводятся на поверхность, при этом сотрудники военизированной горноспасательной части обследуют участок. Утверждается, что угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме.

В спасательных мероприятиях участвуют 17 человек личного состава и три единицы техники.

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