На руднике "Интернациональный" в Якутии произошло обрушение породы
МЧС сообщило об обрушении породы на руднике "Интернациональный" в Якутии
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На руднике "Интернациональный" в Якутии произошло обрушение породы, пострадал один человек, погибших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
В сообщении говорится, что в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об обрушении породы на блоке №11 рудника "Интернациональный" в городе Мирный.
К месту аварии незамедлительно направились спасатели филиала Якутского военизированного горноспасательного отряда и третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС.
Как выяснилось, в результате обрушения, случившегося в ходе горнопроходческих работ, одному человеку придавило ноги. Его подняли на поверхность и передали медикам.
Также сообщается, что работники выводятся на поверхность, при этом сотрудники военизированной горноспасательной части обследуют участок. Утверждается, что угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме.
В спасательных мероприятиях участвуют 17 человек личного состава и три единицы техники.
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https://1prime.ru/society/20211105/835138750.html
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